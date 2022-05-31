Пятигорск, Ставропольский край, , 22:07 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал отмену своего концерта в Пятигорске. Об этом сообщил портал StarHit 31 мая.

Филипп Киркоров Serge Serebro

Известно, что выступление артиста сорвали жители города, аргументировав своё решение наличием в творчестве Киркорова элементов, оскорбляющих чувства верующих. Однако музыкант считает, что шоу не состоится из-за поддержки им уехавших в Израиль Аллы Пугачёвой и Максима Галкина: «До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал».

Ранее Филипп Киркоров подвергся массовой критике из-за своего юбилейного концерта. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» певец находился на декорации в виде креста, чем и спровоцировал возмущения со стороны пользователей Сети.

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