Курган, , 19:55 — REGNUM В Курганской области на базе нового индустриального парка «Курган Энергомаш», запустили второе импортозамещающее производство — соединительных частей трубопровода — фитинги. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Технопарк «Курган Энергомаш» Пресс-служба главы Курганской области

Ранее здесь запустили производство полипропиленовой трубы для жилищно-коммунальной сферы.

Новое импортозамещающее производство запустила челябинское ООО «ЛД Фитинг». Ранее данные соединительные части трубопроводов импортировались из стран Евросоюза и Китая.

Производственный цех ООО «ЛД Фитинг» Пресс-служба главы Курганской области

«Ребята вложили в новое производство 110 млн рублей и создали 34 новых рабочих места. До конца года трудоустроят до 100 человек. Мы оказали поддержку и на стадии строительства индустриального парка, и при покупке оборудования, а также ремонтом подводящей дороги», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Оценка готовой продукции Пресс-служба главы Курганской области

Руководитель нового производства Дмитрий Левин отметил, что курганская площадка привлекла челябинцев субсидиями, удобством в размещении и в логистике.

Отмечается, что на сегодня в Кургане создано три индустриальных парка, по одному в Варгашах и и Шадринске. Всего в Курганской области планируется создать девять индустриальных парков.