Минск, , 22:33 — REGNUM В Белоруссии 4% населения живëт за чертой бедности. Это следует из проведëнного Национальным статистическим комитетом (Белстатом) ежеквартального выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если взять численность населения Белоруссии на начало 2022 года, то получается, что в первом квартале у более 370 тысяч белорусских граждан среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума, который на тот момент составлял 296,55 белорусских рубля (чуть больше 7 тысяч российских рублей).