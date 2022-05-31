Минск, 31 мая, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В Белоруссии 4% населения живëт за чертой бедности. Это следует из проведëнного Национальным статистическим комитетом (Белстатом) ежеквартального выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Если взять численность населения Белоруссии на начало 2022 года, то получается, что в первом квартале у более 370 тысяч белорусских граждан среднедушевой доход был ниже прожиточного минимума, который на тот момент составлял 296,55 белорусских рубля (чуть больше 7 тысяч российских рублей).