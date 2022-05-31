Стокгольм, 31 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Запрет на добычу угля, нефти и природного газа вводится в Швеции, сообщает 31 мая Шведский парламент в опубликованном заявлении.

Хвостенко Василий Вениаминович. Добыча угля. В шахте. 1930-е гг

Парламент Швеции сегодня поддержал соответствующее предложение правительства. Также депутаты одобрили ужесточение правил добычи квасцовой глины. «Предложение означает запрет на добычу каменного и бурого угля, сырой нефти, сланцевой нефти и природного газа», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что власти стремятся снизить вредное воздействие добычи ископаемых на людей и окружающую среду, так что разрешения на добычу вышеуказанных ископаемых больше выдаваться в стране не будут.

Что касается квасцовой глины, разрешение на её добычу в Швеции теперь будет намного сложнее получить, так что планирующая такие работы компания должна соответствовать требованиям, поправки о которых вносятся в экологический кодекс и в закон о недрах.

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