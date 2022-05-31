Москва, 31 мая, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Известный оперный певец Аскар Абдразаков высказался об «отмене» русской культуры в западных странах. Об этом пишет портал «Центральная служба новостей» 31 мая.

Кадр из интервью на телевидении Аскар Абдразаков

«Надо просто переждать этот момент. И всё потом вернётся на круги своя. Во всяком случае, я так считаю», — заявил артист. Помимо этого, Абдразаков поделился мнением о том, что сейчас как никогда важно поддерживать молодых артистов.

Ранее Юрий Николаев поделился мнением о введении различных санкций против России и её культуры. По мнению телеведущего, необходимо «наплевать на санкции» и продолжить вести активную творческую деятельность.