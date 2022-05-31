Вашингтон, 31 мая, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн прибыла в Белый дом для первых личных переговоров с президентом США Джо Байденом, в ходе которых, как ожидается, будет затронут вопрос противодействия Вашингтона Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 31 мая сообщает Reuters.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

Издание отмечает, что данная встреча приобретает особое значение, поскольку Новая Зеландия недавно выразила обеспокоенность на фоне сообщений о том, что Пекин планирует заключить соглашения по безопасности с десятью странами.

Перед началом переговоров Джо Байден заявил, что Вашингтон не намерен диктовать региону свои условия и будет стремиться к сотрудничеству.

«Нам предстоит еще много работы на этих тихоокеанских островах», — сказал глава Белого дома.

Напомним, что во время первой президентской поездки Байдена в Азию на минувшей неделе Новая Зеландия присоединилась к Индо-Тихоокеанской экономической системе процветания (IPEF), которая предполагает противодействие Китаю.

Выступая перед журналистами перед встречей с Байденом в Белом доме, Ардерн подчеркнула, что IPEF «является существенной возможностью для создания экономической устойчивости в нашем регионе».