Рим, , 19:42 — REGNUM 29-летний немецкий атакующий полузащитник «ПСВ» Марио Гетце близок к переходу в «Милан». По информации журналиста Патрика Бергера, трансфер может состояться в ближайшее летнее трансферное окно.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Также сообщается, что «ПСВ» и «Милан» уже вступили в переговоры по трансферу Гетце, а в контракте немца с нидерландским клубом прописана сумма отступных, которая составляет 4-5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Марио Гетце принял участие в 29-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил четыре желтые карточки. В остальных турнирах немец набрал 14 (7+7) очков по системе гол+пас в 22-х встречах (Кубок Нидерландов, Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций).