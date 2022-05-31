Вашингтон, 31 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар надеется, что Сербия после формирования нового правительства присоединится к остальным государствам Западных Балкан и введет санкции против России. Об этом Эскобар заявил 21 мая, обращаясь к участникам Саммита демократии в Юго-Восточной Европе, прошедшем в черногорском городе Будва.

Rs.usembassy.gov Специальный представитель Госдепартамента США на Балканах Габриэль Эскобар

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«Почти все государства Западных Балкан достигли согласия по поводу того, что нужно сделать так, чтобы Россия через санкции заплатила за это (за специальную операцию на Украине — ИА REGNUM). Я надеюсь, что Сербия присоединится к этой группе и что она присоединится к санкциям после того, как сформирует правительство», — процитировало издание «Блиц» слова Эскобара.

Эскобар отметил, что государства Западных Балкан провели «впечатляющие реформы». Он высказал надежду, что Европа реализует на практике все то, что сегодня говорит о евроинтеграции Западных Балкан.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает формирование нового правительства Сербии до конца июля.