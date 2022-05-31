Чебоксары, 31 мая, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Чувашии состоятся три из 36 федеральных событий плана основных мероприятий Года культурного наследия народов России. Это всероссийская акция «Вышитая карта России», I Всероссийская детская фольклориада и Российская детская фольклорная Ассамблея, а также фестиваль-марафон «Песни России», сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаг России

Всероссийская акция «Вышитая карта России" — проект, объединяющий красной нитью на одном полотне все регионы страны в Год культурного наследия народов России. В акции приняли участие все регионы страны, кроме городов федерального значения. В настоящее время мастерицы чувашской фабрики «Паха тĕре» соединяют в единое полотно размером 3×6,71 м все вышитые фрагменты карты. Кроме того, с фрагментами карты регионы-участники прислали образцы народной вышивки размером 50×50 см. Их можно будет увидеть на выставке вместе с самой вышитой картой России. Презентация карты запланирована на 12 июня — в День России в рамкахВсероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

Фестиваль-марафон состоится с 9 по 18 июня, в нём примут участие коллективы, представляющие разные федеральные округа страны. В рамках фестиваля в 10-ти муниципальных образованиях Чувашии пройдут благотворительные концерты, а также мастер-классы народной артистки РоссииНадежды Бабкинойдля руководителей и участников профессиональных коллективов республики и коллективов художественной самодеятельности.

I Всероссийская детская фольклориада и Российская детская фольклорная Ассамблея — яркий праздник для 1100 детей. С 23 по 27 июня в мероприятиях примут участие творческие коллективы из 78 регионов России в возрасте от 10 до 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента России Владимира Путина 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Год культурного наследия народов России проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ».