Будва, Черногория, , 19:54 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 30 мая прибыла в черногорскую Будву, где состоялось ежегодное заседание саммита за демократию для Юго-Восточной Европы.

Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева) Kuvendikosoves.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе саммита Османи и премьер-министр Черногории Дритан Абазович разошлись во мнениях относительно приемлемости присоединения к инициативе Open Balkan, продвигаемой Сербией.

Абазович заявил, что критики инициативы не одобряют не ее содержание, а само участие Сербии, а потому «их личные политические проблемы не дают шанса другому видению». Политик заявил, что он привержен не Берлинскому процессу или Open Balkan как таковым, но идее регионального сотрудничества.

В ответ Османи отметила, что идею Open Balkan выдвинул человек, ранее занимавший пост министра по связям с общественности (по словам Османи – пропаганды) в период правления Слободана Милошевича. Также глава Косово подчеркнула, что в Косово требуют права на полноценное участие в региональных инициативах.

В ответ Абазович отметил, что в рамках Берлинского процесса Косово уже сотрудничает с государствами, не признающими его независимость, а потому разница с Open Balkan становится иллюзорной.

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