Париж, , 19:37 — REGNUM Как сообщает журналист Адриен Гренье в своем Twitter-аккаунте, руководство «Пари Сен-Жермен» планирует в ближайшие дни встретиться с французским специалистом и экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.

Зинедин Зидан (сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com

По информации источника, руководство парижского клуба готово предложить 49-летнему Зидану контракт с зарплатой в 25 миллионов евро в год. На данный момент наставником «ПСЖ» является аргентинский специалист Маурицио Почеттино.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав 26 побед, потерпев 4 поражений и набрав 86 очков, занял первое место в турнирной таблице чемпионата. В Лиги Чемпионов УЕФА парижский клуб потерпел поражение на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» с общим счетом 2:3.