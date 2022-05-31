Бишкек, , 19:36 — REGNUM В Киргизии с 1 июля производство и импорт энергетических безалкогольных напитков начнёт облагаться акцизным налогом. Об этом сообщили в налоговой службе республики сегодня, 31 мая.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Читайте также: В 2022 году дефицит республиканского бюджета Киргизии превысит $107,5 млн

Ставка акциза в соответствии постановлением правительства составит 10 сомов (7,8 рубля) за литр.

В налоговом ведомстве напоминают, что энергетиками являются все безалкогольные напитки, содержащие кофеин или другие специальные компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм.

Читайте также: Киргизским налоговикам и таможенникам поручили собрать около $3 млрд