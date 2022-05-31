Вашингтон, 31 мая 2022, 19:41 — REGNUM Вышел дебютный тизер фильма «Пиноккио» режиссёра Роберта Земекиса («Форрест Гамп»). Об этом сообщил портал «Канобу» 31 мая.
Картина является современной адаптацией оригинального мультфильма 1940 г. выпуска, однако, как заявляют создатели, в сценарий не вносили никаких изменений. В опубликованном же ролике показали главных героев ленты, одного из которых сыграл Том Хэнкс.
Напомним, что премьера «Пиноккио» намечена на 8 сентября 2022 года. Показ ленты будет осуществляться на стриминге Disney Plus.
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