Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Вышел дебютный тизер фильма «Пиноккио» режиссёра Роберта Земекиса («Форрест Гамп»). Об этом сообщил портал «Канобу» 31 мая.

Пиноккио Цитата из м/ф «Пиноккио». 1940. США

Картина является современной адаптацией оригинального мультфильма 1940 г. выпуска, однако, как заявляют создатели, в сценарий не вносили никаких изменений. В опубликованном же ролике показали главных героев ленты, одного из которых сыграл Том Хэнкс.

Напомним, что премьера «Пиноккио» намечена на 8 сентября 2022 года. Показ ленты будет осуществляться на стриминге Disney Plus.

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