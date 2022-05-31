София, 31 мая, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Сильный град, обрушившийся на северо-восточные и центральные области Болгарии, уничтожил посевы и потенциальный урожай на нескольких тысячах гектарах. Об этом 31 мая сообщает БТВ.

Град

По предварительны данным, пострадали виноградники, плантации табака и подсолнечника, а также угодья кукурузы и пшеницы. В ряде районов пострадали крупные теплицы, в которых выращивались элитные сорта огурцов, помидоров и баклажанов.

Общий ущерб, нанесенный стихией региональному аграрному сектору, оценивается в $80 млн. Правительство Болгарии рассматривает вопрос выделения пострадавшим хозяйствам материальной компенсации.