Брюссель, , 19:31 — REGNUM Большинство стран ЕС против наделения Украины статусом кандидата на вхождение в Европейский союз, сообщил 31 мая журналистам итальянский премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги INSM

По итогам саммита ЕС глава итальянского правительства заявил, что лично он с самого начала поддерживал вхождение Украины в ЕС. Но многие страны находятся в оппозиции к такому мнению.

Марио Драги «Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию».

Несмотря на это, Европейская комиссия рассматривает введение ускоренной процедуры включения Украины в состав ЕС, отметил премьер-министр Италии.

Читайте также: Le Figaro: принявшие беженцев с Украины французы говорят о разочаровании

Напомним, в ряде стран ЕС, куда с началом спецоперации ВС РФ на Украине усилился поток беженцев, изменилось отношение жителей к переселенцам с Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония поддерживает срочное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС