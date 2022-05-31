Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует встретиться с законодателями в Конгрессе для обсуждения ужесточения оружейных законов после стрельбы в начальной школе в Техасе, в результате которой погибли 22 человека. Об этом 31 мая сообщает Reuters.

Джо Байден (сс)Saeima

Байден, 29 мая навестивший семьи жертв стрельбы в Техасе, заявил, что за время своего нахождения в Белом доме он посетил больше мест массовых убийств, чем любой другой президент США.

«Многое из этого можно было предотвратить», — указал он во время встречи с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн в Овальном кабинете.

Ардерн выразила соболезнования жертвам стрельбы в Техасе, а также жертвам стрельбы 14 мая в Буффало, в результате которой погибли 10 человек.

Ранее американские политики от Республиканской партии предложили повысить минимальный возраст для покупки огнестрельного оружия до 21 года.

Дискуссия об ужесточении оружейных законов встала на повестке дня в США после серии массовых расстрелов. Активисты обратились Байдену с просьбой принять решительные меры и ограничить доступ к оружию на фоне стрельбы в начальной школе в Техасе. Активисты призвали главу Белого дома назначить человека, который будет курировать вопросы борьбы с насилием и стрельбой. Байдена также попросили издать указ, который предусматривает проверку биографии покупателей огнестрельного оружия.

Между тем администрация Джо Байдена настояла на том, что вопрос об ужесточении оружейных законов должен рассматривать Конгресс.

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