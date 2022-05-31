Верхняя Пышма, Свердловская область, , 19:26 — REGNUM Сотрудники Уральской горно-металлургической компании приняли участие в благотворительном забеге. «БлагоБег», к которому присоединились несколько сотен человек, прошел сразу в нескольких городах Свердловской области, Башкирии и Карачаево-Черкесии.

Взрослые преодолевали дистанции в 3 и 5 км, для детей приготовили 500, 1000 и 1500 метров. В Верхней Пышме ребята также участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, играли в гигантский дартс и джангу.

Все средства, собранные от взносов участников, были направлены на покупку иппотренажёра для подопечной Благотворительного фонда «Дети России». Техника поможет девочке в реабилитации и тренировке вестибулярного аппарата.

«По моему мнению, спорт и благотворительность — это лучший дуэт, — отметила директор Благотворительного фонда «Дети России» Юлия Нутенко. — Их объединение позволяет почувствовать прилив сил, удовольствие от физической активности, проявить осознанность и сделать доброе дело. Мы благодарны всем сотрудникам УГМК, которые присоединились к забегу!».