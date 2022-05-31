Москва, 31 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Известный музыкант Юрий Лоза отреагировал на скандальное поведение украинского певца Макса Барских (Николай Бортник). Об этом сообщил портал Woman.ru 31 мая.

Юрий Лоза

«‎Зачем он нам? Я понятия про него не имею и знать не хочу, что он поет. Вот если вы контачите с человеком, и он про вас говорит плохое, вы же не будете с ним общаться. Так и тут: пошлите и пусть идет лесом! Они все такие, сначала выпендрились, потом пошли на попятную»‎, — заявил Лоза. Также музыкант признался, что ни разу не слышал творчество Барских до начала спецоперации на Украине.

Напомним, что в марте 2022 года Макс Барских изъял все свои проекты из российских музыкальных сервисов. На днях песни артиста вновь появились на платформах, однако сам Барских отметил, что его работы оказались в открытом доступе по ошибке.