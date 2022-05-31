Челябинск, , 19:20 — REGNUM Челябинский цинковый завод (предприятие металлургического комплекса УГМК) стал обладателем престижной награды конкурса Законодательного собрания Челябинской области «Меняющие мир». Главная цель конкурса — привлечь внимание организаций и предпринимателей к решению социальных вопросов.

В этом году заявку подали 90 компаний. Номинация «Почетный благотворитель» была учреждена в 2020 году для постоянных участников конкурса. Это те компании, которые стараются из года в год, на постоянной основе, внедрять улучшения и поддерживать социальную сферу.

«Подобный конкурс для благотворителей проводит только законодательное собрание нашего региона. Мы признательны руководителям всех предприятий и компаний, волонтёрам за их особую социальную миссию. Эти люди не просто финансируют проекты и помогают средствами, они делятся частичкой своей души и сердца», — подчеркнул председатель законодательного собрания Александр Лазарев.

На реализацию социальных программ Челябинский цинковый завод ежегодно тратит более 100 миллионов рублей. Средства направлены на поддержку семьи, материнства и детства, оздоровление сотрудников и их детей, развитие молодежной политики, мотивацию профессиональных достижений, реализацию жилищной программы, поддержку ветеранов завода.

Кроме того, предприятие ежегодно направляет около 30 миллионов на оказание помощи школам, детским домам, религиозным, спортивным и образовательным учреждениям, социально-уязвимым группам населения.

«Челябинский цинковый завод неоднократно становился номинантом и призером конкурса «Меняющие мир», а сейчас получил самую престижную награду — «Почетный благотворитель», которая означает, что компания занимается благотворительностью не от случая к случаю, а системно и целенаправленно. Мы делаем это не ради похвалы или льгот, а от чистого сердца. И я рад, что и сам завод, и его сотрудники помогают менять этот мир», — отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.