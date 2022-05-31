Брюссель, 31 мая, 2022, 19:09 — ИА Регнум. За покупку нефти из РФ странами, не входящими в ЕС, Брюссель может начать вводить вторичные санкции, сообщил 31 мая польский президент Матеуш Моравецкий.

Канцелярия премьера Польши Моравецкий встречает «Мечту»

По итогам саммита Европейского союза польский лидер сообщил, что он и его коллеги по странам ЕС (не все, но многие) во весь голос говорят о так называемых вторичных санкциях.