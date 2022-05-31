Чебоксары, , 19:07 — REGNUM Два муниципалитета Чувашии — город Цивильск и Порецкий район примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Их заявки были рассмотрены региональной межведомственной комиссией по реализации в республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Герб Чувашии

В селе Порецкое находятся такие историко-культурные объекты, как здание купеческой лавки, музей, картинная галерея, часовня Александра Невского, дом купца Майорова. В Цивильске расположены объекты культурного наследия: Тихвинский Богородицкий женский монастырь, Свято Троицкий собор и церковь Казанской иконы Богоматери. Есть также хорошо сохранившиеся старинные каменные и деревянные купеческие дома, объекты гражданского назначения.

С учетом мнения местных жителей для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в селе Порецкое выбрана территория по ул. Кооперативной — место концентрации объектов архитектурно-культурного наследия. В качестве благоустройства территории проектом предлагается устройство тротуаров, парковочных мест, малых архитектурных форм, озеленение и освещение функциональных площадок.

Проект Цивильска направлен на реновацию пространства исторического центра. Предлагается провести реконструкцию детского парка и окрестных улиц. Южная часть сада будет носить активный динамичный характер, разместятся детские игровые площадки, трасса для катания на детских авто, площадки для воркаута. Северная часть сада, в которой находится церковь Казанской иконы Богоматери, — более строгий и спокойный характер. Там будут только аллеи и площадки с садовыми скамьями для созерцательного времяпровождения.

Проектной группе предложено доработать проект и внести исправления в установленные сроки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды вошли города Шумерля и Козловка, которые получат в 2022 году соответственно 70 млн рублей и 50 млн рублей. Ранее федеральные средства выделялись на благоустройство Ядрина, Алатыря, Канаша и Мариинского Посада.

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