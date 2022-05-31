Москва, , 19:38 — REGNUM Важной составляющей программ импортозамещения является вопрос отечественного производства медицинских материалов и техники. Об этом шёл разговор с представителями российского холдинга «Исток-Аудио», производственную площадку которого 31 мая посетил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев посетил ГК «Исток-Аудио» ГК «Исток-Аудио»

Группа компаний «Исток-Аудио» производит слуховые аппараты, используя собственные научные разработки.

Алексей Нечаев посетил ГК «Исток-Аудио» ГК «Исток-Аудио»

На сегодняшний день их продукция уверенно конкурирует с зарубежными производителями и занимает 40% российского рынка.

По словам генерального директора ГК «Исток-Аудио» Ивана Климачева, они готовы заместить импортные аппараты иностранных производителей, которые уходят из России на фоне санкционной истерии.

Алексей Нечаев посетил ГК «Исток-Аудио» ГК «Исток-Аудио»

Отечественный производитель готов закрыть все потребности российского рынка.

Основой для такой уверенности является то, что из 800 сотрудников ГК «Исток-Аудио» 60 заняты собственными научными разработками, включая технологии дополненной реальности.

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