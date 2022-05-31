«Новые люди»: произойдёт ли медицинское импортозамещение?
Москва, 31 мая, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Важной составляющей программ импортозамещения является вопрос отечественного производства медицинских материалов и техники. Об этом шёл разговор с представителями российского холдинга «Исток-Аудио», производственную площадку которого 31 мая посетил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Группа компаний «Исток-Аудио» производит слуховые аппараты, используя собственные научные разработки.
На сегодняшний день их продукция уверенно конкурирует с зарубежными производителями и занимает 40% российского рынка.
По словам генерального директора ГК «Исток-Аудио» Ивана Климачева, они готовы заместить импортные аппараты иностранных производителей, которые уходят из России на фоне санкционной истерии.
Отечественный производитель готов закрыть все потребности российского рынка.
Основой для такой уверенности является то, что из 800 сотрудников ГК «Исток-Аудио» 60 заняты собственными научными разработками, включая технологии дополненной реальности.