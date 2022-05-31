Москва, , 19:01 — REGNUM Законопроект, направленный на импортозамещение в сфере генно-модифицированных технологий (ГМО) внесли в Госдуму парламентарии во главе с сенатором Лилией Гумеровой, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроектом предлагается введение нового правового понятия «генно-инженерно-редактированный организм» для придания правовой основы для реализации безопасных генетических технологий, также предполагается разграничение понятий «генно-инженерно-редактированный организм» и «генно-инженерно-модифицированный организм» («трансген»).

Делается это для последующего внедрения в сельское хозяйство, фармацевтику и микробиологическую промышленность продукции инновационных безопасных технологий генной инженерии, пояснили авторы.

Кроме того, вводится понятие «продукт генно-инженерной деятельности» как правовая основа для последующей оценки безопасности в процессе выхода на рынок.

Еще одно предлагаемое понятие «рекомбинантные нуклеиновые кислоты» решает вопрос правовой неопределенности при трактовке ключевых определений, принятых в действующей редакции и определяемых с использованием данного понятия, указали парламентарии. В частности, через это понятие определяется собственно «генетическая инженерия», как в актуальной, так и предлагаемой редакции закона.

Также законопроект исключает из сферы действия федерального закона «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» генодиагностику, генную терапию (генотерапию) и клинические испытания, поскольку эти виды деятельности должны относиться к сфере регулирования законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федерации.

В целом, законопроект направлен на снятие законодательных барьеров для продвижения отечественных генетических технологий и их продуктов для применения в российской медицине, биофармацевтике, промышленности и сельском хозяйстве для реализации полного цикла производства внутри страны по ряду важнейших продуктов, в том числе фармацевтических субстанций для лекарственных средств, вакцин, кормов и так далее.

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