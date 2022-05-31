Сыктывкар, , 18:59 — REGNUM Санкции — это логично. Так архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим в беседе с корреспондентом ИА REGNUM оценил инициативу Верховной рады Украины, которая обратилась к Совету национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести на десять лет санкции против восьми представителей Русской православной церкви, включая патриарха Кирилла.

Как ранее сообщило «Интерфакс-Религии», принятие соответствующего проекта постановления №7332 в целом поддержали 292 депутата на пленарном заседании во вторник, 31 мая. Кроме патриарха, под санкциями могут оказаться глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, его заместитель протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, протоиерей Андрей Ткачев и профессор Московской духовной академии Алексей Осипов.

«В эти дни в неволе в Киеве было принято решение об отделении Украинской православной церкви от Российской православной церкви и отказ от поминания патриарха Московского, что оскорбительно само по себе, — сказал архиепископ Питирим. — На этом фоне не удивляет, что киевские политики решили заодно подвергнуть санкциями как предстоятеля Русской православной церкви, так и рядового архиерея, пусть и возглавляющего Сыктывкарскую и Коми-Зырянскую епархию».

По мнению владыки, причиной стала патриотическая позиция людей, внесенных в санкционный список.

«У меня есть патриотические стихи в поддержку президента России Владимира Путина, — подчеркнул архиепископ Питирим. — В кафедральном соборе во время отпеваний воинов я держал слово, все это записывалось и появлялось в интернете. Конечно, это кого-то задело. Но для меня является большой честью быть причастным к патриотическому движению, таким личностям, как наш патриарх Кирилл и президент Владимир Путин. Глава государства присоединяет российские земли, которые когда-то принадлежали нашей стране, и делает это на справедливой основе. И я очень рад, что наша страна сказала «нет» фашизму и национализму».