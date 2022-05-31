Новосибирск, 31 мая, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Новосибирске отменили шествие кукол. Об этом сообщил новосибирский театр кукол.

Кукловод и кукла

«С сожалением вынуждены сообщить вам, что в связи с запретом массовых мероприятий на территории Новосибирской области, шествие кукол по улице Ленина отменён», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

При этом праздник на театральном перекрестке около театра состоится. Здесь соберутся участники фестиваля со своими куклами и горожане с любимыми игрушками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что куклы из разных стран пройдут по улицам Новосибирска.