Чебоксары, 31 мая, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Покровское Мариинско-Посадского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУ СКР по Чувашии.

Суд

По версии следствия, вечером 15 февраля 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе своего домохозяйства, в ходе ссоры с 45-летним знакомым, возникшей на почве ревности последнего к сожительнице, нанес ему не менее 17-ти ударов руками и ногами, обутыми в лыжные ботинки, по голове, шее, туловищу и другим частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени. Тело погибшего мужчина перенес в сарай, где оно было обнаружено 19 февраля сотрудниками полиции при проверке сообщения матери о безвестном исчезновении сына.

Обвиняемый задержан и заключен под стражу. Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется, отмечают в СУ СКР.

Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, сжегшего заживо знакомую.

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