Новосибирск, 31 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило в семье гудзонских волков пополнение. На свет появились четыре волчонка. Об этом сообщили в зверинце.

Волки

«Недавно ветеринары впервые взяли малышей для осмотра и медицинских процедур», — уточнили в зоопарке. — Предварительно определили, что это три девочки и один мальчик. Они выглядят крепкими и здоровыми, мама-волчица сама вскармливает и заботится о своём потомстве».

Отмечается, что гудзонский волк — это малочисленный подвид серого волка, обитающий неподалеку от Гудзонова залива.