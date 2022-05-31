Москва, 31 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. С завтрашнего дня (1 июля) поставки газа датской Ørsted и британской Shell Energy Europe Limited приостанавливаются Газпромом, сообщает 31 мая «Газпром экспорт».

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Уточняется, что 31 мая наступил крайний срок оплаты, предусмотренный контрактом, за апрельский газ. От Ørsted деньги не пришли, так что с завтрашнего дня поставки газа приостанавливаются до момента осуществления оплаты.

Ситуация с Shell Energy аналогичная. Российский поставщик уведомил компанию «о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком».