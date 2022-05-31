Курган, , 18:42 — REGNUM В Курганской области в 2022 году увеличивается финансирование развития животноводства, и с учётом грантовой поддержки оно составит более 790 млн рублей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коровы Pixabay.com

За три последних года поголовье крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах увеличилось на 46,4%, свиней на 5,2%, овец и коз на 61,8%, лошадей на 23,5%. Производство мяса увеличилось на 10,7%, молока на 10,8%. На развитие крестьянских и фермерских хозяйств выдано 188 грантов.

Кроме того, животноводам Курганской области предлагаются субсидии: за произведённое и реализованное молоко; на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород; на покупку молодняка сельхозживотных — до 70% затрат; на приобретение модульных помещений и оборудования для животноводческих ферм — до 70% затрат; на покупку сельхозтехники для хозяйств — до 40% затрат.

В регионе продолжает действовать программа поддержки личных подсобных хозяйств граждан, по которой предусмотрено возмещение стоимости молочной коровы — 70%, мясной — 50%, овец и коз — 50%.

Помимо этого в Далматовском районе в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию молочные фермы, в Куртамышском и Кетовском районах — вторые очереди свиноводческих комплексов, завершается реконструкция бройлерной птицефабрики в Кетовском районе, начнётся строительство молочных ферм в Шадринском и Притобольном районах.