Екатеринбург, , 18:35 — REGNUM Директора лицея №12 Екатеринбурга могут уволить из-за скандального пародийного танца, исполненного учениками. С таким предложением выступил глава свердловского министерства образования Юрий Биктуганов.

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По мнению министра, организаторы конкурса не уделили должного внимания тому, что ставят дети и какие смыслы они пытаются вложить в выступление. Эта ситуация вызвала непонимание и в родительском сообществе.

«В этой связи считаю, что руководителя образовательного учреждения необходимо уволить», — цитирует министра Накануне. Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный танец был исполнен во время танцевального марафона 12 мая. После возникшего вокруг «ЛГБТ-танца» резонанса власти инициировали проведение служебной проверки.

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