Новосибирск, 31 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области завтра, 1 июня, местами сохранится высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

При этом с 3 по 7 июня на территории региона при прояснениях ожидаются заморозки 0… — 2 °C.

В городе Новосибирске 1 июня ночью ожидается местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с, температура воздуха +10… +12 °C.