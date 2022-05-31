Бухарест, 31 мая, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Служба государственного протокола (СГП) Румынии обязала бывшего румынского президента Траяна Бэсеску в течение 24 часов покинуть занимаемую им государственную дачу. Об этом 31 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Константин Бахтин, 1909 Опустевшая дача

Согласно официальной информации, «выселение» экс-лидера Румынии осуществляется на основе действующего законодательства, предусматривающего полное лишение чиновников в отставке всех регалий власти, включая служебное жилье.

«Если Бэсеску добровольно не вернет указанную недвижимость, он будет оштрафован», – говорится в заявлении СГП. Для реализации нового плана государственные приставы оставили за собой право применить силу.

Напомним, ранее Бэсеску, занимавший в Румынии президентский пост с 2004 по 2014 годы, отказался покидать дачу в элитном поселке на окраине Бухареста.

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