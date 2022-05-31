Чебоксары, , 18:24 — REGNUM Житель Чувашии осужден за незаконную организацию азартных игр. 26-летний житель Батыревского района республики признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает СУ СКР по Чувашии.

Интернет (сс) Sgt. Gemma Iglesias

Следствием и судом установлено, что в период времени с июля по октябрь 2021 года злоумышленник организовал незаконное проведение азартных игр в селе Шемурша. Он подыскал нежилое помещение, где разместил не менее 12 единиц игрового оборудования, имеющего выход в сеть Интернет, привлек для работы в качестве администраторов-кассиров вспомогательный персонал и организовал функционирование игрового салона.

«В результате незаконной игорной деятельности им извлечен преступный доход на сумму не менее 167 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге завершилось расследование уголовного дела о незаконном игорном бизнесе, по делу проходят 13 фигурантов.

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