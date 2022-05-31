Новосибирск, 31 мая, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Информация о том, что медицинский персонал роддома новосибирской больницы № 25, который прекратит работу 1 августа 2022 года, не найдёт работу — недостоверна. Об этом заявила руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская.

Роддом

«В нашем перинатальном центре есть вакансии: нужны и акушеры-гинекологи, и реаниматологи, и неонатологи, средний и младший медицинский персонал, — подчеркнула она. — Я знаю, что на работу сотрудников больницы № 25 ждут и в других роддомах Новосибирска. Квалифицированные специалисты нужны и горбольнице, и городскому перинатальному центру, шестому и седьмому роддомам. Работу предложат всем сотрудникам, за врачами некоторых специальностей — уже очередь работодателей».

По словам заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Татьяны Анохиной, в регионе выстроена трехуровневая система оказания медпомощи беременным и новорождённым.