Тамбов, , 18:18 — REGNUM В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Молодёжная банда Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. США

До июля 2020 года неизвестный создал интернет-магазин для торговли наркотиками и психотропными веществами в Тамбовской и Ивановской областях. Он организовал преступное сообщество, состоящее из операторов, кадровиков, кураторов, оптовых курьеров, фасовщиков, раскладчиков и рекламщиков. Согласно разработанному плану, организатор обеспечивал передачу оптовых партий наркотиков другим участникам, которые занимались реализацией товара — в основном, через закладки в тайники.

Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена сотрудниками органов внутренних дел. 19 участников преступного сообщества, жители разных регионов, среди которых было пять несовершеннолетних (на момент совершения преступлений им было 16-17 лет), в зависимости от роли обвиняются в участии в преступном сообществе и покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Семь фигурантов находятся под стражей, два — под домашним арестом, остальным избраны иные меры пресечения. Дело передали в суд. Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство.