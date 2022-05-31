Берлин, , 18:15 — REGNUM Греция передаст Украине свои старые танки советского производства, а взамен Германия поставит ей свои бронемашины, заявил 31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, эта сделка будет оформлена так же, как ранее состоявшийся аналогичный «круговой обмен» между Чехией, Украиной и Германией.

«Я договорился с греческим премьер-министром, что мы хотим то же самое сделать вместе с Грецией, которая имеет такие системы. За это мы предоставим им немецкие бронированные машины. Это будет предметно финализировано министерствами обороны и оперативно реализовано», — заявил Шольц.

Напомним, ранее Польша передала украинским нацистам более 200 советских танков Т-72, рассчитывая получить вместо них более современные танки немецкого производства.

Теперь между Варшавой и Берлином развивается скандал, так как свободных танков для Польши в наличии не оказалось.

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