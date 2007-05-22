Брюссель, 31 мая, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Импорт российской нефти странами Европейского союза сократится к концу года на 92%, сообщил 31 мая журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

По итогам саммита ЕС Макрон заявил, что Евросоюз наконец смог договориться о введении эмбарго на поставки российской нефти, а затем добавил:

«Наше общее решение и индивидуальные обязательства Германии и Польши на этот счёт позволят к концу года сократить закупки нефти на 92%».

Читайте также: Эмбарго ЕС затронет две трети импорта российской нефти

Напомним, шестой пакет антироссийских санкций, введённых «из-за Украины», страны ЕС не могли согласовать в связи с присутствием в этом документе пункта об отказе от нефти и нефтепродуктов из России.