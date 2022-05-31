Новосибирск, 31 мая, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Разрушенные бордюры являются одной из причин пыли В Новосибирске. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть.

Novo-sibirsk.ru Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Есть отлично отремонтированные дороги с удовлетворительным состоянием люков и выпавшим местами бордюрным камнем, что приводит к сползанию грунта и ко всему букету проблем вплоть до пыли, — сказал он во время аппаратного совещания сегодня, 31 мая.

Он уверен, что не нужно менять всю длину, можно заменить те, что «выпали, как зубы гнилые».

Напомним, ранее Локоть уже заявлял, что причиной пыли в городе является четвёртый мост.

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