Москва, 31 мая, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Объявить кредитную амнистию и национализировать всю банковскую сферу предложила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Duma.gov.ru Нина Останина

«Убеждена, что в нынешних условиях необходима полноценная кредитная амнистия, которую можно провести, например, за счет активов из недружественных стран», — отметила Останина.

В целом, по ее убеждению, следует, как предлагает КПРФ, национализировать банковскую сферу РФ, создав единый государственный банк.

«А всякие микрофинансовые организации запретить под угрозой уголовного преследования. Рано или поздно так и произойдет!» — добавила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ЦБ, долговая нагрузка граждан России в I квартале выросла до исторического максимума в 10,6%.

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