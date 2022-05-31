Владимир, 31 мая 2022, 18:06 — REGNUM Владимирская область направит более 1,8 млрд рублей на инфраструктурные проекты. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.
В ходе последнего заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Владимирской области одобрена заявка на получение части лимита инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в размере 1 млрд 835,6 млн рублей.
Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в бюджет от реализации инфраструктурных проектов за 2024–2039 годы ожидается на уровне 12,7 млрд рублей.