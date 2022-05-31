Владимир, 31 мая, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Владимирская область направит более 1,8 млрд рублей на инфраструктурные проекты. Об этом заявил врио губернатора Александр Авдеев.

(сс) CWitte Деньги

В ходе последнего заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ Владимирской области одобрена заявка на получение части лимита инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в размере 1 млрд 835,6 млн рублей.

«Средства направим на развитие сбалансированной жилой застройки Коврова, комплексное развитие Киржача и Киржачского района. Также будут реализованы проекты по созданию промышленного технопарка высокоточной механики и мехатроники в Муроме и «Фармацевтической долины» в посёлке Вольгинский Петушинского района. Общее финансовое обеспечение проектов составит около 45,4 млрд рублей. Планируется создать не менее 1 тыс. новых рабочих мест и обеспечить ввод около 0,4 млн кв. метров жилья», — заявил Александр Авдеев.

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы в бюджет от реализации инфраструктурных проектов за 2024–2039 годы ожидается на уровне 12,7 млрд рублей.