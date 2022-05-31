Москва, , 18:02 — REGNUM Во вторник, 31 мая, в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) прошли общественные слушания федерального законопроекта «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Участие в мероприятии приняли педагоги, представители экспертного и научного сообществ, органов государственной власти, широкой общественности и СМИ. Организатором выступила Общественная палата Российской Федерации.

Школьники ИА REGNUM

От лица Российского движения школьников в обсуждении законопроекта о создании новой общероссийской общественной организации участие приняли председатель РДШ Сергей Рязанский, исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина, сопредседатели РДШ Надежда Куранина и Дамир Фаттахов.

Сергей Рязанский в своей речи подчеркнул важность объединения накопленного опыта детских общественных организаций и ресурсов из разных профессиональных сообществ, избегая при этом формализма.

«Российское движение школьников готово выступить учредителем новой организации, как самая многочисленная организация на сегодняшний день, и поделиться тем опытом и практикой, которая была наработана за 6 лет работы для консолидации усилий всех имеющихся детских организаций», — сказал он.

По итогам общественной экспертизы законопроекта будет подготовлено экспертное заключение, учитывающее предложения и замечания педагогов-профессионалов, родителей, детей, представителей экспертного сообщества. Заключение будет направлено в государственные органы Российской Федерации.