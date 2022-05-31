РДШ готово стать учредителем нового общероссийского движения
Москва, 31 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Во вторник, 31 мая, в Общественной палате Российской Федерации (ОП РФ) прошли общественные слушания федерального законопроекта «О российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Участие в мероприятии приняли педагоги, представители экспертного и научного сообществ, органов государственной власти, широкой общественности и СМИ. Организатором выступила Общественная палата Российской Федерации.
От лица Российского движения школьников в обсуждении законопроекта о создании новой общероссийской общественной организации участие приняли председатель РДШСергей Рязанский, исполнительный директор Российского движения школьниковМарина Мокшина, сопредседатели РДШНадежда Куранина и Дамир Фаттахов.
Сергей Рязанский в своей речи подчеркнул важность объединения накопленного опыта детских общественных организаций и ресурсов из разных профессиональных сообществ, избегая при этом формализма.
По итогам общественной экспертизы законопроекта будет подготовлено экспертное заключение, учитывающее предложения и замечания педагогов-профессионалов, родителей, детей, представителей экспертного сообщества. Заключение будет направлено в государственные органы Российской Федерации.