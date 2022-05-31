Новосибирск, 31 мая, 2022, 18:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается поэтапное снятие ограничительных антиковидных мер. Правительство региона сегодня, 31 мая, утвердило отмену ограничений, касающихся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Отменяются ограничения, касающиеся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры, в том числе цирка, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, мест проведения официальных торжественных мероприятий», — уточнил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.

Соответствующее постановление, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовано на сайте регионального правительства.