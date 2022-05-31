Нейпьидо, , 18:00 — REGNUM В Мьянме в центральном районе крупнейшего города страны Янгона прогремел взрыв, сообщает 31 мая Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Мьянма DYKT Mohigan

По предварительным данным, погиб как минимум один человек, за медицинской помощью обратились девять пострадавших.

На данный момент известно, что взрыв произошёл рядом с автобусной остановкой коло 12:00 мск.

Информация уточняется.

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