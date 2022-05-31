Нейпьидо, 31 мая 2022, 18:00 — REGNUM В Мьянме в центральном районе крупнейшего города страны Янгона прогремел взрыв, сообщает 31 мая Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.
По предварительным данным, погиб как минимум один человек, за медицинской помощью обратились девять пострадавших.
На данный момент известно, что взрыв произошёл рядом с автобусной остановкой коло 12:00 мск.
Информация уточняется.
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