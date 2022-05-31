Чебоксары, 31 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту падения лифта в многофункциональном центре в Чебоксарах. Дело возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

По версии следствия, 24 марта 2022 года около 15:20 в многофункциональном центре в Чебоксарах в процессе движения пассажирского лифта на высокой скорости произошло повреждение и замыкание электрического кабеля, что повредило основной механизм и систему торможения, в результате чего произошло его падение с высоты 8-го этажа.

«Несмотря на то, что в момент падения кабина лифта была пуста, ненадлежащее обслуживание лифта со стороны ответственных лиц организации, предоставляющей услуги по его эксплуатации, создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей», — отмечают в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из торговых центров в столице Дагестана сорвался вниз лифт с людьми. Падение произошло с высоты второго этажа. В результате инцидента пострадали двое людей, в том числе несовершеннолетний.

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