Киев, , 17:59 — REGNUM Об увольнении украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой пишут 31 мая местные СМИ.

Людмила Денисова Ombudsmanrf.org

Отмечается, что она лишилась места за непрофессионализм. Так, Денисова практически ежедневно обвиняла российских военных в изнасилованиях украинцев, при этом не приводя доказательств.

Комментируя эту новость, журналист Владимир Корнилов написал в своём телеграм-канале следующее:

«Погодите, но все её сексуальные фантазии точно так же, слово в слово, затем на всех международных площадках озвучивал [украинский президент Владимир] Зеленский! Так почему же сразу и его не уволить за то же самое?»

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