Киев, 31 мая 2022, 17:59 — REGNUM Об увольнении украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой пишут 31 мая местные СМИ.
Отмечается, что она лишилась места за непрофессионализм. Так, Денисова практически ежедневно обвиняла российских военных в изнасилованиях украинцев, при этом не приводя доказательств.
Комментируя эту новость, журналист Владимир Корнилов написал в своём телеграм-канале следующее:
Читайте ранее в этом сюжете: «Боится Киев народа!» — в Одессе у недовольных властью изымают телевизоры