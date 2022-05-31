Киев, 31 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Об увольнении украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой пишут 31 мая местные СМИ.

Ombudsmanrf.org Людмила Денисова

Отмечается, что она лишилась места за непрофессионализм. Так, Денисова практически ежедневно обвиняла российских военных в изнасилованиях украинцев, при этом не приводя доказательств.

Комментируя эту новость, журналист Владимир Корнилов написал в своём телеграм-канале следующее:

«Погодите, но все её сексуальные фантазии точно так же, слово в слово, затем на всех международных площадках озвучивал [украинский президент Владимир] Зеленский! Так почему же сразу и его не уволить за то же самое?»